Lewis Hamilton, "al suo posto...". Addio Formula 1? Bomba di Ralf Schumacher: chi arriva in Mercedes

Lewis Hamilton dice addio alla Mercedes? Ralf Schumacher ha il nome del sostituto: Sebastian Vettel. Il fratello del sette volte iridato ex Ferrari, Michael, ha infatti indicato Seb come l’uomo ideale per poter rimpiazzare Lewis, spiegando così le proprio motivazioni: “Ha l’esperienza ed ha ancora la velocità, ma soprattutto conosce la macchina ed il motore Mercedes – ha affermato – ritengo infatti che il progetto Aston Martin sia molto simile a quello Mercedes”.

L’addio di Szafnauer non aiuta

Al di fuori delle considerazioni tecniche, Schumacher ha anche aggiunto un dettaglio non indifferente legato alla recente partenza di Otmar Szafnauer dall’incarico di team principal della squadra inglese (con probabile destinazione in Alpine). L’uscita di scena del manager statunitense, infatti, potrebbe avere un impatto sul quattro volte iridato tedesco: “L’addio di Szafnauer potrebbe non essere l’ideale per Sebastian – ha concluso Schumacher –. Penso che lui ed Otmar fossero in ottimi rapporti”.

Senza Hamilton, serve un nuovo compagno per Russell

Intanto Hamilton non si è ancora espresso in modo deciso sul proprio futuro nella massima serie, che potrebbe dipendere dall’esito dell’indagine attualmente in corso da parte della Fia. Certo è che se il sette volte iridato optasse davvero per l’abbandono dal Circus – o per un anno sabbatico – il team di Stoccarda dovrebbe a quel punto necessariamente cercare un sostituto valido da affiancare al neo-acquisto George Russell, arrivato dalla Williams.

