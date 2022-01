Antonio Conte "si è già stufato". Addio lampo al Tottenham, voci clamorose: terremoto sulle panchine europee

15 gennaio 2022 a

a

a

Antonio Conte sembra già pensare all'addio al Tottenham. Il campionato degli Spurs sta migliorando grazie all'apporto del tecnico italiano subentrato a premier league iniziata, ma la brutta sconfitta contro il Chelsea in semifinale di Carabao Cup e la deludente prestazione di domenica in FA Cup contro il piccolo Morecambe avrebbero evidenziato "la mancanza di spessore della squadra", fa sapere il Corriere dello Sport.

Conte al Tottenham, "la promessa di Paratici": doppio scippo alla Serie A, i nomi di un mercato "mostruoso"

Secondo il Daily Mail, i giocatori del Tottenham temono che Conte possa lasciare la panchina già dal mese prossimo, se la società di Londra non farà investimenti di spessore nella sessione di mercato di gennaio. A novembre Conte aveva firmato un contratto che lo lega al Tottenham per 18 mesi: sembra improbabile che decida di andarsene a metà stagione.

"Perché ho detto no all'Inter". Antonio Conte al Tottenham, tutta la verità sull'addio al nerazzurro

Ma che questa la prospettiva possa essere stata discussa nello spogliatoio sembrerebbe indicare che dietro le quinte potrebbero esserci problemi ben più gravi di una semplice crisi passeggera. L'idea di Conte, il suo lavoro. la storia di tecnico dovunque è stato è quello di chiedere e pretendere il massimo, da giocatori e società e non permettersi di lottare per obiettivi piccoli, ma sempre per il massimo obiettivo: vincere qualcosa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.