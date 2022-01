F1, Lewis Hamilton "è sparito". Dopo la beffa Verstappen, la voce più clamorosa: "Un ricatto"

15 gennaio 2022 a

a

a

Lewis Hamilton è scomparso. dopo la sconfitta al Mondiale di F1. Appena uscito dal circuito, però, ha spento la luce, ha fatto perdere le sue tracce. Lui, il fenomeno mediatico sempre presente sui social. Poco credibile l’ipotesi del ritiro. La più penalizzata sarebbe la Mercedes. Hamilton ha avuto l’ok di Wolff di andarsi a riposare da una stagione estenuante perché a sistemare le cose avrebbe pensato lui.

"Non tornerà". Crolla la F1, Lewis Hamilton si ritira: la più autorevole delle conferme, "cosa c'è dietro davvero"

Aspettando le mosse dell’Autorità è sparito Hamiltom per alzare al massimo la pressione. Chi rinuncerebbe al suo simbolo e campione? Hamilton non è neanche andato alla premiazione di fine stagione facendo capire che le coppe del secondo posto non entrano nella sua bacheca. È andato, invece, dal Principe Carlo a ritirare il titolo di “Sir”, fa sapere Leggo.

"Ecco perché Hamilton non parla più": indiscrezioni inquietanti, com'è ridotto il campione Mercedes

Toto Wolff pare sicuro di come andrà a finire. A Parigi dovranno ritirare fuori le ghigliottine e per Michael Masi non sarà facile salvarsi. La nuova governance federale dell’emiro Mohammed Bin Sulayem, per il momento non lo ha inserito nell’organigramma sul sito. Ma nessuno è pronto a scommettere nemmeno un dollaro bucato che il campionissimo non abbia provato la nuova macchina ad effetto suolo e con le Pirelli da 18” nel simulatore di Brackley.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.