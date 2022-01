Novak Djokovic in disgrazia: "Senza vaccino niente Roland Garros". Rovinato dal Super Green pass

17 gennaio 2022 a

Per Novak Djokovic i problemi non sono finiti. Tutti gli atleti sportivi che arrivano in Francia per una competizione dovranno essere vaccinato per entrare in un impianto sportivo. Il governo francese infatti ha precisato che le regole del Super Green pass si applicheranno, oltre che a dilettanti e sportivi con base in Francia, anche agli stranieri che entrano nel Paese per gareggiare.

"La tessera vaccinale è stata adottata. Non appena la legge sarà promulgata, diventerà obbligatoria per l'ingresso negli edifici pubblici già soggetti al pass sanitario (stadio, teatro o lounge) e sarà valida per tutti, spettatori, atleti, professionisti e non, francesi e stranieri. Grazie al movimento sportivo per il lavoro di convincimento verso gli ultimi, pochi non vaccinati. Lavoreremo insieme per preservare le competizioni e per essere gli ambasciatori di queste misure a livello internazionale". Questo il tweet della ministra dello Sport francese Roxana Marcineanu. Ora la presenza del numero uno del ranking mondiale allo Slam transalpino diventa fortemente a rischio.

Intanto il serbo, espulso dall'Australia, ha fatto scalo a Dubai per poi volare su Belgrado. Che lo accoglie da eroe: "Nole, sei l'orgoglio della Serbia". Del suo caso è tornato a parlare Rafa Nadal: "La giustizia si è espressa. Quasi una settimana fa, quando ha vinto in prima istanza ha riavuto il visto e si è allenato, ho detto che la giustizia aveva parlato. Se la giustizia dice che il suo visto è valido e può giocare bene, ma se la giustizia afferma un'altra cosa, non sarò mai contrario a ciò che dice", conclude lo spagnolo.

