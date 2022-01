Milan derubato dall'arbitro: "Sì, attacchiamoli", il video del disastroso fuorionda di Dazn

17 gennaio 2022 a

Quanto accaduto in Milan-Spezia avrà delle ripercussioni pesanti, con l’errore dell’arbitro Serra troppo grave per non poter scatenare un vero e proprio vortice di polemiche. Al 92esimo i rossoneri erano riusciti a riportarsi in vantaggio con il gol di Messias, ma l’arbitro ha sbagliato in maniera clamorosa non concedendo il vantaggio e fermando l’azione per un fallo di mano commesso da un calciatore dello Spezia al limite dell’area, poco prima della conclusione di Messias.

Poi al 95esimo la posizione del signor Serra si è aggravata ulteriormente, dato che il Milan è passato dalla vittoria alla sconfitta a causa del contropiede dell’ultimo secondo dello Spezia, culminato con il gol di Gyasi su assistenza di Agudelo. Quest’ultimo in precedenza era stato l’autore del momentaneo pareggio: una sconfitta pesante per i rossoneri, che non approfittano del pareggio dell’Inter contro l’Atalanta e che soprattutto non arrivano nel migliore dei modi allo scontro cruciale con la Juventus, in programma la prossima giornata.

Milan, beffa atroce: lo Spezia vince in rimonta al 96'. Ma è polemica: l'errore madornale dell'arbitro

Un fatto grave è successo anche nel post-partita di Dazn, con Marcolin e Ambrosini in studio. “Un aggettivo per descrivere l’errore dell’arbitro prima di andare in pausa?”, ha chiesto il conduttore. “Incredibile”, “ingiusto” le risposte rispettivamente di Marcolin e Ambrosini. Poi è partita la pubblicità ma fuori onda si è sentito comunque uno dei presenti in studio affermare “sì, attacchiamo gli arbitri”.

