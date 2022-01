Milan-Spezia, la partita si può ripetere? Cosa dice il regolamento, beffa per i rossoneri: per un cavillo...

18 gennaio 2022 a

Ripetere Milan-Spezia? Impossibile, nonostante l’arbitro Serra abbia ammesso l'errore: mani alzate a mo' di scuse dopo il fischio affrettato per fallo su Rebic al limite dell'area e la conseguente mancata concessione del vantaggio rossonero, fino alle scuse dell’Aia dopo la sconfitta arrivata col gol di Gyasi. E non si parla nemmeno di gol annullato, perché è arrivato dopo il fischio dell’arbitro, quindi a gioco interrotto. Lo chiarisce La Gazzetta dello Sport. L'errore è stato nel non concedere il vantaggio ma questa è una prerogativa che rientra nei poteri discrezionali dell’arbitro. Insomma, Serra avrebbe potuto e dovuto lasciar proseguire, ma anche decidere di bloccare l'azione, come ha fatto.

Il Var non può intervenire, errore di interpretazione - Nemmeno il Var poteva intervenire, perché non rientra nel suo campo d'azione, nella casistica stabilita dal protocollo. L’arbitro torinese 39enne intanto negli spogliatoi ha chiesto scusa, ma non ci sarà possibilità di ripetere Milan-Spezia. Perché se il regolamento preveda la possibilità di rigiocare la gara per un errore tecnico dell’arbitro, previa sua ammissione nel rapporto di gara, Serra ha commesso un errore di interpretazione del gioco, ma non un errore tecnico: il fallo su Rebic poteva anche essere fischiato. E quindi nessuna violazione del regolamento.

Milan, ora è dura - Il Milan così si trova ora con un potenziale -5 dall’Inter (che recupererà probabilmente la gara non giocata a Bologna) e ha due settimane per cercare di raddrizzare la classifica, ma le due squadre che arrivano non sono per niente facili: prima la supersfida contro Juve di Allegri, poi sarà la volta del derby che potrebbe decidere lo Scudetto. Un titolo che ora sembra sempre di più in direzione nerazzurra.

