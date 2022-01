Covid e sport, le nuove regole: vaccini, tamponi e positivi, quando scatta lo stop

18 gennaio 2022 a

a

a

Regole sicure e condivise per proteggere il mondo dello sport dagli "scossoni" del Covid e della variante Omicron. Il Ministero della Salute ha condiviso in sede di Conferenza Stato Regioni il documento che recepisce integralmente il parere dato dal Comitato Tecnico Scientifico il 14 gennaio scorso.

Tra le misure da attuare, "l'utilizzo di tamponi antigenici/molecolari". In presenza di un caso positivo all'interno del gruppo squadra, "i soggetti positivi vengono messi in isolamento, monitorati e controllati". Per i "contatti ad alto rischio", invece, "test antigenico ogni giorno per almeno 5 giorni e obbligo di indossare la mascherina FFP2 in tutti in contesti in cui non viene effettuata attività sportiva". Il protocollo, inoltre, si applica indipendentemente dallo stato vaccinale e deve comunque essere effettuato almento un test antigenico negativo 4 ore prima della gara.

Confermato il limite del 35% di positivi all'interno del Gruppo atleti che fa scattare il blocco dell'intero gruppo squadra. La sorveglianza è affidata al medico responsabile o medico di squadra, che deve comunicare "tempestivamente ed esaustivamente" tutti i dati relativi ai casi in oggetto alle autorità sanitarie locali.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.