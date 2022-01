Zaniolo, la bomba: "La pista trequartista porta a Roma". Si ribalta la Serie A: chi lo vuole

Sara Orlandini 19 gennaio 2022 a

Maurizio Sarri è vicino al rinnovo con la Lazio, allungando dal 2023 al 2025. L'allenatore prima di firmare, starebbe aspettando novità dal mercato: Lotito gli ha promesso tre giocatori funzionali al suo 4-3-3. Nel mirino c'è Vecino (30 anni), centrocampista dell'Inter che però non è tra le prime scelte di Inzaghi: se l'uruguaiano dovesse trasferirsi a Roma, ritroverebbe Sarri con cui ha già lavorato all'Empoli. Resta da risolvere il problema dell'indice di liquidità: finché Muriqi (27) non parte la situazione è bloccata, Tare ha infatti smentito un interessamento del Cska Mosca. La Juve guarda in casa Roma e in particolare a Zaniolo (22) che non farebbe più parte della lista degli intoccabili: i bianconeri vorrebbero mettere a segno un colpo per la trequarti.

La voce più clamorosa riguarda però Anthony Martial, attaccante classe 1995 della nazionale francese, intenzionato a lasciare il Manchester United: se gli inglesi si accollassero gran parte dell'ingaggio (ben 15 milioni annui), la Juve è in pole per prenderlo in prestito. I giallorossi intanto sono in contatto con l'entourage di Sarr (22), difensore in uscita dal Bayern. Se Vecino dovesse passare alla Lazio, l'Inter dovrebbe trovare un rinforzo a centrocampo dato che Sensi (26) ha accettato la proposta della Sampdoria (prestito secco di sei mesi): fra i nomi c'è quello di Thorsby (25) della Samp. Al Genoa intanto è sempre caotica la situazione panchina: salta l'arrivo di Labbadia, è stato ricontattato Maran (già sotto contratto), ma piace anche Nicola ed è stato sondato Gattuso.

