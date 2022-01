Mario Balotelli torna in una big? La clamorosa offerta (milionaria): così si riprende anche la Nazionale

Lorenzo Pastuglia 19 gennaio 2022 a

a

a

La bomba del mercoledì mattina arriva direttamente dall’Inghilterra: il Newcastle vuole e fa sul serio con Mario Balotelli. Lo scrive il Daily Star, che parla di un pressing serrato del club di Antonio Conte e Fabio Paratici con i turchi dell’Adana per un possibile ritorno dell’attaccante in Premier League. Balotelli, 31 anni, ha già giocato con Manchester City e Liverpool oltremanica e “SuperMario” è nella lista degli obiettivi della nuova proprietà saudita, che vuole rilanciare il club ai vertici del calcio britannico.

"Che pa**e, basta punzecchiare". Balotelli sbotta: pesanti accuse dalla ex Raffaella Fico

In Inghilterra anche per convincere Mancini - L’ultima apparizione del centravanti italiano in Premier League risale a quasi sette anni fa, quando con la maglia dei Reds giocò contro l'Hull City al KC Stadium, precisamente il 28 aprile 2015. Per SuperMario potrebbe essere l’ultima grandissima opportunità, per fare bene nel campionato più competitivo al mondo e per convincere il c.t. Roberto Mancini a richiamarlo in Nazione, nell’anno dei Mondiali in Qatar (playoff con Macedonia del Nord, Turchia e Portogallo permettendo).

Balotelli torna in Nazionale? "Ho parlato con Mancini, lui...". Una bomba sugli spareggi di marzo

I numeri di Balotelli in Turchia quest’anno - Da quando è arrivato in Turchia quest’anno, dopo la parentesi non entusiasmante col Monza, Balotelli ha giocato 18 match nella Super Lig, sfornando due assist e sette reti in 1.220 minuti giocati. In Coppa di Turchia due presenze per altrettanti assist e una rete. Numeri incoraggianti nonostante un numero alto di cartellini (7 gialli). Il Newcastle ci pensa, Conte intanto è pronto ad accoglierlo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.