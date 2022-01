Ferrari, profezia e veleno di Toto Wolff: "Raggiungerà il nostro status". Soldi, è una provocazione?

20 gennaio 2022 a

La delusione per il finale di Abu Dhabi, che ha consegnato la vittoria a Max Verstappen sul suo Lewis Hamilton, è ancora tanta. Ma Toto Wolff, intanto, torna a parlare, come fatto spesso nelle ultime settimane. “Dal 2021 la Mercedes è un team redditizio nel bilancio tra le spese sostenute e i ricavi generati”, ha detto alla testata tedesca Auto Motor und Sport. “Escludendo i costi relativi allo sviluppo dei motori, in concomitanza con il debutto del budget cap (posto a 145 milioni di dollari nel 2021, 140 nel 2022 e 135 dal 2023 in avanti, ndr) — ha aggiunto il team principal austriaco — abbiamo raggiunto il ‘pareggio’ di bilancio in termini di spese messe a bilancio ed entrate generate dalla partecipazione al campionato del mondo di F1. Un risultato importante che segna il primo passo verso la sostenibilità della categoria”.

E ancora: “Non riesco a quantificare in cifra quanto possa valere un team di F1 – ha aggiunto Toto Wolff – ma credo che ormai abbiamo raggiunto le cifre di una franchigia della NBA o della NFL. L’ingresso in F1 di una nuova scuderia ha un costo molto alto di 200 milioni di dollari di iscrizione, questo fa sì che il valore di chi già è presente nel Circus aumenti”. E diventare dei marchi redditizi “aumenta la credibilità del campionato — spiega Wolff —. Credo che Ferrari e McLaren saranno le prossime a raggiungere questo status”.

Interrogato sulla possibilità di un ingresso di Audi e Porsche in F1, per un aumento del numero dei team da 10 a 12: “Credo che 10 vada già benissimo — ha concluso — con più team i guadagni dovrebbero essere ulteriormente diluiti. Con il budget cap è messo per iscritto che più di una certa somma di denaro non si può spendere. In passato, nessuno sapeva quanto denaro sarebbe costato competere contro Ferrari, Red Bull o Mercedes”.

