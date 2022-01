Juve, risolto il problema Arthur? Bomba dall'Inghilterra, chi fa sul serio per il brasiliano. E al suo posto...

20 gennaio 2022 a

Dopo aver allacciato i contatti nei giorni scorsi, l’Arsenal non si ferma e continua con forza il pressing sulla Juve per strappare Arthur alla Vecchia Signora, così da portarlo a Londra. Un interesse concreto, come testimonia il blitz di mercoledì dell'agente del brasiliano, Federico Pastorello, nella capitale britannica. C'è da lavorare sulla formula del trasferimento: stando alle ultime indiscrezioni, i Gunners sarebbero disposti ad andare oltre quel prestito secco proposto finora e ineccettabile per i bianconeri, che comunque potrebbero lasciar partire il brasiliano: il prestito lungo (18 mesi) e l’obbligo di riscatto è la richiesta dei vertici di Madama.

Arrivato a Torino nell’estate 2020, con Pjanic finito al Barcellona in un maxi-scambio (indagato negli scorsi mesi dalla Finanza) — 72 milioni la valutazione del brasiliano, 60 quella del bosniaco —, la Juve ora necessita di ammortizzare il costo del giocatore, che ha firmato un contratto fino al 2025 a 5 milioni di euro a stagione. La presenza dell'agente nella sede dell'Arsenal è il segnale che la trattativa è iniziata. Per sostituire eventualmente Arthur, che Allegri ha schierato titolare sia in Coppa Italia contro la Sampdoria che nell'ultima di campionato contro l'Udinese, il primo nome sulla lista del club bianconero è quello di Zakaria, in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach, su cui ha messo gli occhi anche il Bayern Monaco. In direzione Londra c’è anche Aaron Ramsey, in trattativa con il Crystal Palace.

Per Zakaria, i bianconeri stanno facendo sul serio: il 25enne nazionale svizzero del Borussia Monchengladbach, infatti, ha soltanto sei mesi di contratto e si presenta come una intrigante opportunità. I bianconeri si sono già portati avanti con i contatti: secondo le ultime voci di mercato, con il club tedesco c'è l'accordo per un indennizzo, mentre con l'entourage del giocatore vanno limati alcuni dettagli. Prima, però, c’è da aspettare Arthur.

