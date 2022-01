Cristiano Ronaldo, raptus dopo la sostituzione: "Perché lo hai fatto?", con Rangnick finisce malissimo

20 gennaio 2022 a

Cristiano Ronaldo è furioso. Ce l'ha col suo tecnico al Manchetser United, Ralf Rangnick. CR7, infatti, è stato sostituito nel corso della sfida contro il Brentford e non ha gradito la scelta del tecnico e glilo ha fatto capire, lamentandosi vistosamente in panchina. "Perchè togli proprio me?" sembrava dire con gesti piuttosto eloquenti il portoghese. Dopo il terzo gol siglato da Rashford, il tecnico è andato a sedersi in panchina al fianco dell'ex juventino per provare a ricucire lo strappo. Lo United si è imposto 3-1 grazie ai gol segnati da Elanga, Greenwood e Rashford.

Uscendo dal campo il portoghese ha prima abbracciato Rangnick ma poi ha gettato la giacca a terra per la frustrazione. Il tecnico allora gli si è avvicinato per spiegargli le ragioni e cercare di calmarlo. "Gli ho detto: capisco che sei ancora ambizioso e volevi segnare ma forse tra un paio d'anni, quando sarai allenatore, potresti prendere una decisione simile quando ti ritroverai nella mia stessa situazione", ha spiegato Rangnick in conferenza stampa nel dopo partita.

"Gli ho detto che avevo preso la decisione nell'interesse della squadra. Con l'Aston Villa, cinque giorni fa, eravamo avanti 2-0 e poi hanno pareggiato: non volevo accadesse di nuovo e penso di aver preso la decisione giusta". Ma chissà se queste parole non faranno alterare ancora di più l'attaccante portoghese.

