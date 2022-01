Federica Pellegrini e Matteo Giunta, "matrimonio saltato". La più dolorosa delle conferme

21 gennaio 2022 a

"Non ci sono le condizioni". E Federica Pellegrini è costretta a far saltare, almeno per il momento, le nozze con Matteo Giunta. La Divina, 33 anni, fresca di ritiro dal mondo del nuoto che ha dominato, in Italia e nel Mondo, per quasi 20 anni, pochi mesi fa aveva annunciato il legame con il suo allenatore, nonché cugino del suo storico ex Pippo Magnini (altra gloria del nuoto azzurro negli anni Duemila).

Sull'onda delle emozioni per la sua ultima Olimpiade, a Tokyo, la Pellegrini e Giunta non solo erano usciti allo scoperto ufficialmente, dopo anni di gossip e voci di corridoio (la loro unione era un po' il segreto di Pulcinella nelle piscine italiane), ma avevano anche anticipato, lo scorso ottobre, l'intenzione di andare all'altare entro il 2022.

La conduttrice di Italia's Got Talent (nonché protagonista del film Underwater) ha ammesso al settimanale Oggi: "Il mio sogno è celebrare il matrimonio in primavera ma non ci sono proprio le condizioni per riuscirci nel 2022. Ci si sposa una volta sola. E vorrei che accadesse in un contesto più sereno, fuori dal tunnel dell'epidemia. Per questo abbiamo deciso che è meglio rinviare all'anno prossimo". Non gli impegni professionali, dunque, ma la pandemia: il Covid è più forte (per ora) dell'amore, una triste sceneggiatura che molti aspiranti sposi hanno imparato a memoria da mesi, ahiloro.

