Australian Open, Matteo Berrettini agli ottavi: battuta la stellina Alcaraz, un "dramma" lungo 4 ore

Il match è di quelli duri, ma alla fine Matteo Berrettini riesce a strappare il pass per gli ottavi degli Australian Open, dopo una battaglia punto a punto contro Carlos Alcaraz nella mattinata italiana. Il romano è riuscito a spuntarla solo al tie break del quinto. Alla fine è 6-2 7-6 4-6 2-6 7-6, dopo quattro ore di dura lotta: "Ho pensato solo a lottare a ogni punto. Sono molto felice — ha detto alla fine del match — Carlos è incredibile, io alla sua età non avevo nemmeno punti Atp". Agli ottavi, domenica 23 gennaio, il nostro Matteo troverà un altro spagnolo, Pablo Carreno Busta, che ha vinto 6-4 7-5 6-7 6-3 contro lo statunitense Sebastian Korda. Un altro nostro connazionale, Lorenzo Sonego, non ce l’ha fatta contro il serbo Kecmanovic, trovando così l’eliminazione.

Avanti 2-0 Berrettini, poi esce la furia-Alcaraz - Il tennista romano è riuscito a spuntarla nonostante i favori del pronostico fossero tutti per lo spagnolo, dato anche il virus intestinale che lo aveva debilitato molto nei primi due turni. E se dopo il primo set non c’è stata subito storia per il nostro Matteo, il secondo è stato più lottato — colpo a colpo — ma portato a casa al tie break. Prima che salisse in cattedra il tennista di Murcia, che nel terzo set approfitta dello sbaglio di Berrettini al servizio sul 4-4 e riesce ad accorciare, per poi approfittare del suo contraccolpo e di chiudere con un netto 6-2 il quarto.

Il quinto drammatico set - Si arriva così al quinto set, quello più drammatico, con Berrettini che riesce persino a storcersi leggermente la caviglia dopo una caduta. Ma nonostante l’ansia, colpo su colpo, si arriva al 6-5 sul 30-30, con Alcaraz che sbaglia uno smash e manda Matteo al match point. Ma se l’italiano sbaglia ancora, si deve così andare al super tie break. Prima un mini-break dello spagnolo, poi Berrettini recupera e si è sul 2-2. Quindi 4-4 e il minibreak stavolta è del tennista allenato da Vincenzo Santopadre, 6-4. L’altro minibreak finale di Matteo lo porta sul 10-5. Ora un po’ di festeggiamenti dopo questo il duello, poi recupero e gli ottavi.

