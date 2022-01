Jannik Sinner, robe da pazzi all'Australian Open: nel cuore della notte... il video che la dice lunghissima

21 gennaio 2022 a

Sta sempre più nascendo una stella del tennis mondiale. E questa stella brilla di azzurro e risponde a Jannik Sinner, il tennista italiano che ha vinto al primo turno agli Australian Open contro Johnson in tre set. Match finito a tarda notte, eppure in pochissimi avevano lasciato il campo. Insomma, lo spettacolo-Sinner non se lo vuole perdere nessuno.

E così, ecco che nell'intervista a fine partita si parte proprio da questo: ti stai divertendo col pubblico?, chiedono a Jannik. E lui: "Certo, per me è davvero un piacere giocare qui. L'anno scorso feci il primo turno su questo campo, è un'emozione speciale tornare qui. Grazie per essere rimasti, visto che è quasi l'una di notte. Amo giocare qui in Australia, in match serale è una cosa speciale", accolto dai boati del pubblico.

Dunque, parlando dell'avversario, Johnson, gli ricordano come abbia affrontato con calma i problemi che ti ha dato. "Ho iniziato bene la partita e questo mi ha dato molta fiducia. Ho fatto break in ogni set, sono rimasto concentrato e rilassato in tutti i turni di battuta, credo di averlo fatto bene. Nel terzo set il gioco non è stato altissimo, ma sono contento di aver vinto così", ha spiegato Sinner.

Quindi l'intervistatrice ricorda come "sei un piacere da vedere giocare, scali le classifiche". E l'azzurro: "È la cosa più importante, giocare nei grandi stadi con tanto pubblico, rende tutto molto speciale. Negli ultimi anni ci è mancato tanto il pubblico. Voglio ringraziare ancora tanto tutti i presenti questa sera, non solo quelli che tifavano per me", conclude accolto dall'ennesimo boato, a notte ormai fonda.

