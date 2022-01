Vlahovic, addio alla Fiorentina a gennaio? Non solo Arsenal: l'ultima pista milionaria porta in Italia

Lorenzo Pastuglia 21 gennaio 2022 a

Lunedì 31 gennaio, alle 20, finisce il calciomercato e non si riparlerà più di acquisti fino all’estate. Ma intanto tiene ancora banco il tema-Vlahovic. Come scrive Il Corriere della Sera, la Fiorentina ha alcuni problemi da smaltire, mentre l’agente dell’attaccante serbo minaccia addirittura di lasciarlo in viola fino alla scadenza del contratto, nel giugno 2023. Intanto, per il quotidiano milanese, l'Arsenal sta cercando in ogni modo di chiudere l'operazione entro 10 giorni, perché sa che in estate non avrebbe speranze, a causa della concorrenza troppo forte. I Gunners sono pronti ad arrivare a 60 milioni e il club viola è disponibile a cedere Vlahovic immediatamente, ma bisogna convincere il procuratore Ristic, che chiede 18 milioni di commissioni, e soprattutto il calciatore, poco convinto dell’Arsenal. Le possibilità di riuscita sono dunque poche.

Barone (d.g. Fiorentina): “Pronti a trattare, ma lui e il suo agente non parlano” - A fare il punto su Vlahovic, intanto, ci ha pensato il d.g. della Fiorentina, Joe Barone: "Il nostro mercato non è chiuso — ha spiegato — Ci sarà qualche uscita, ma staremo anche attenti al resto. Le inglesi vogliono Vlahovic ma evidentemente lui ha altre idee. Pronti a trattare, ma lui e il suo agente non parlano”. Una volta preso l’ex Milan, Piatek, dall’Hertha Berlino, il club Viola considera questa finestra di mercato già buona per far cassa. D'altra parte, però, Dusan vuole scegliere lui la destinazione, con la Juve e il Milan sullo sfondo in A. Ma l’intenzione non sembrerebbe quella di giocare in Premier League o all’estero: "​Qualche inglese (Arsenal e prima ancora il Manchester City, ndr) si è fatta viva con la Fiorentina — ha detto ancora Barone a La Nazione — ma l’accordo non c’è e non ci può essere se qualcuno... Noi, in ogni caso siamo a disposizione".

