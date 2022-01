Milan-Juventus, "Daniele Orsato non ci sarà": clamoroso forfait, ecco chi lo sostituirà

21 gennaio 2022 a

Novità per Daniele Orsato, designato per dirigere la partitissima tra Milan e Juventus. L'arbitro però non potrà essere presente a San Siro. L'ipotesi più probabile è che possa essere positivo al Covid. Così recita comunicato dell'AIA: "Si comunica che l’Arbitro Daniele Orsato, designato per la gara Milan-Juventus, valida per la 4ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2021/2022, sarà sostituito dal collega Marco Di Bello inizialmente designato come VAR. Al suo posto Aleandro Di Paolo".

Non è ancora chiaro il motivo di tale assenza, nelle prossime ore si saprà qualcosa in più. La designazione prevedeva Orsato in collaborazione con Costanzo e Passeri come assistenti di linea, Marcenaro come quarto uomo, mentre Di Bello e Valeriani al Var. La designazione di Orsato aveva causato diverse polemiche. Anche e soprattutto a causa del fischio precoce che gli era scappato durante Juve-Roma in circostanze simili a quello scappato a Serra in Spezia-Milan, di cui si è tanto parlato in questi giorni.

Orsato, in questa stagione, ha già arbitrato sette gare di Serie A. Il dato statistico che salta subito all’occhio è il numero di cartellini gialli che l’arbitro di Schio ha tirato fuori: ben 46, con una media di quasi 7 ammonizioni a partita.

