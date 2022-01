Mario Balotelli in Nazionale, convocato da Mancini: Mondiali, una impensabile svolta

22 gennaio 2022 a

Mario Balotelli torna in Nazionale. Il c.t. Roberto Mancini ha deciso di convocarlo per lo stage in programma a fine gennaio: l'attaccnate si giocherà le sue carte in vista dei playoff per i Mondiali in Qatar a fine marzo contro Macedonia (la semifinale) e Portogallo o Turchia nell’eventuale finale (in trasferta). L'attaccante, 31 anni, gioca in Turchia, all'Adana Demirspor.

In questi giorni c'è stato un contatto tra Balotelli e Mancini, che si conoscono bene, dai tempi in cui entrambi erano al Manchester City. Il centravanti, ex tra le altre di Inter, Milan, Brescia, Monza e Liverpool, ha giocato l'ultima partita con l'Italia il 7 settembre 2018 contro la Polonia. In questa stagione ha sommato 20 presenze con 8 reti e 3 assist tra campionato e coppa. In Nazionale ha debuttato nel 2010: da quel momento 36 presenze con 14 gol, col picco della finale degli Europei 2012. Dei calciatori in attività solo Immobile ha segnato più di lui in azzurro.

. “La speranza di giocare in Nazionale ce l’hanno tutti e tutti devono averla, ci mancherebbe altro. Non sono esclusi degli inserimenti, giocatori nuovi”. Così aveva detto il ct a inizio mese e ora sembra che il desiderio di Balotelli di tornare in azzurro sarà esaudito. Sperando che l'attaccnate possa dare il suo contributo.

