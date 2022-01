Jannik Sinner, "vediamo". Una sola parola dagli Australian Open per cambiare la storia del tennis italiano

22 gennaio 2022 a

Jannik Sinner, che dopo il primo turno aveva annunciato un nuovo ingresso nel team guidato da Riccardo Piatti, ha ammesso che l'idea di John McEnroe non gli dispiacerebbe affatto: "Quando parla John sappiamo tutti che è una leggenda, quindi sì… Vediamo poi cosa esce". John McEnroe aveva confermato i contatti: "Sono disponibile a un lavoro part-time per aiutare Jannik Sinner a diventare un grande giocatore - aveva detto -, anche se lo diventerà indipendentemente dal fatto che io lo alleni oppure no. Ho detto a Riccardo Piatti che se vuole il mio aiuto per formare questo splendido giocatore italiano, per migliorarlo e aiutarlo a crescere, sarei ben felice. L’ho visto allenarsi lo scorso anno durante lo Us Open ed è davvero una spugna".

Piatti, più di un anno fa, aveva raccontato che avrebbe voluto far conoscere il suo pupillo a McEnroe, perché - rivela la Gazzetta dello Sport, ha sempre sostenuto che il confronto con personaggi di tale livello ed esperienza non avrebbe che giovato a Jannik. L'incontro, poi, quest'anno negli Usa insieme al team Berrettini.

Nel frattempo il tennista altoatesino ci ha preso gusto ed è diventato una stella del tennis mondiale. E ha anche fatto sapere che l'interesse di McEnroe nei suoi confronti lo lusinga, Se son rose....

