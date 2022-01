Max Verstappen ridicolizza Toto Wolff, terremoto in F1: un mese dopo Abu Dhabi, questo (pesantissimo) video

23 gennaio 2022 a

È passato più di un mese dal finale-thrilling della stagione di Formula 1, dal titolo di Max Verstappen all'ultimo giro, l'atroce beffa subita da Lewis Hamilton. Trionfo Red Bull e inferno Mercedes, insomma, nel contestatissimo finale di stagione.

E tutti ricorderanno il furibondo team-radio di Toto Wolff, team-principal Mercedes, rabbioso contro la direzione gara per le scelte controverse su sorpassi e safety car: "No Mickey, no! This is so not right", scandiva in modo netto e piccato Wolff, frase diventata un po' il simbolo della rabbia Mercedes, che ha visto sfumare un titolo che, de facto, Hamilton aveva già vinto. Almeno fino a quel momento, almeno fino a quelle controverse decisioni.

Bene, e a distanza di un mese abbondante da quei fatti, ecco piovere il brutale sfotto di Verstappen contro Toto Wolff. Già, nei giorni scorsi il campione del mondo olandese si è cimentato in una serie di gare virtuali con amici e compagni del Team Redline, come svela il sito formulapassion.it. E nel corso di una diretta streaming di una gara, quando un compagno di squadra di Verstappen è stato buttato fuori, ecco che Max si è lanciato nella parodia di Toto Wolff: "osì, invece di cedere la sua posizione, ti spinge fuori strada. Non preoccuparti, lo riferirò a Michael Masi". E ancora: "No, Mikey, no!". Grasse risate tra i fan. Il tutto è stato registrato e diffuso in un video su Instagram, immagini che potete vedere qui in calce.

