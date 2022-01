Novak Djokovic, farsa in Australia? "Il campione non farà causa. E il prossimo anno...", braghe calate

23 gennaio 2022 a

Impensabile dall'Australia. Ne sono infatti certi: Novak Djokovic prenderà parte all'Australian Open 2023. È quanto sostiene Craig Tiley, il numero 1 di Tennis Australia, il quale ha spiegato che Djokovic "non ha intenzione di fare causa. Si sta parlando e si parlerà ancora ma al momento siamo concentrati solo sull'organizzazione di questo grande evento. Credo che giocherà, il prossimo anno. In fin dei conti è il giocatore più forte al mondo e ama l'Australian Open", ha concluso interpellato da Abc.

Insomma, nessun dubbio: dopo la querelle no-vax di quest'anno, nel 2023 Djokovic prenderà parte al torneo. Ma l'ultima parola spetta al governo australiano: teoricamente, il numero 1 della classifica mondiale dovrebbe essere bandito per tre anni, insomma per 36 mesi non potrebbe mettere piede in Australia.

Chi vivrà, vedrà. Nel frattempo, per Djokovic arrivano buone notizie dalla Francia: potrà giocare il torneo del Roland Garros, in programma a Parigi dal prossimo 16 maggio al 5 giugno, anche se prima di allora non si sarà vaccinato contro il Covid-19. Un assist che arriva direttamente dal Parlamento transalpino, che ha varato un nuovo pacchetto di norme per contenere la dilagante variante Omicron: le nuove leggi prevedono infati che il nuovo passaporto vaccinale potrà essere attribuito anche a chi è guarito dal Covid da non più di sei mesi. Avendo contratto il coronavirus lo scorso 16 dicembre, Nole è coperto fino al 16 giugno, quindi pienamente in regola per essere al via. Almeno al Roland Garros...

