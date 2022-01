Matteo Berrettini, un uragano agli Australian Open: travolto Busta e vola per la prima volta ai quarti

23 gennaio 2022 a

a

a

Un Matteo Berrettini da urlo agli Australian Open: continua la galoppata del tennista azzurro. Infatti il numero 7 al mondo batte in tre set lo spagnolo Pablo Carreño Busta con il punteggio di 7-5, 7-6(4), 6-4 al termine di un match perfetto. E così, Berrettini vola ai quarti di finale, dove il tabellone gli riserva l'incontro con Gael Monfils.

"In quello stadio...". Sinner, agli Australian Open si mette malissimo: un rovinoso agguato al nostro campione

Ma non è tutto. Per l'Italia infatti arrivano soddisfazioni anche dal doppio maschile, con Simone Bolelli e Fabio Fognini che superano gli ottavi battendo in tre set Jamie Murray e Bruno Soares.

"Vediamo". Jannik Sinner, una sola parola dagli Australian Open per cambiare la storia del tennis italiano

Ma i riflettori sono tutti per un Berrettini che sembra inarrestabile. Il romano, dopo la maratona con Alcaraz e il match con qualche sbavatura nei primi due turni contro Nakashima e Kozlov, come detto ha tirato fuori dal cilindro una partita perfetta contro Busta, senza sbavature né incertezze, sempre in controllo (se non per una palla break a fine primo set). Solido al servizio contro lo spagnolo numero 21 al mondo, Berrettini ottiene l'accesso ai quarti, miglior risultato nella sua storia agli Australian Open. Ora, per raggiungere la semifinale, c'è da pattere Monfils, un osso durissimo: il francese ha travolto in tre set Kecmanovic. Per inciso, Berrettini diventa così anche il primo italiano nella storia ad aver raggiunto almeno una volta i quarti in tutti i tornei del Grande Slam.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.