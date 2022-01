Cagliari-Fiorentina, alta tensione e due rigori sbagliati: la Viola riacciuffa i sardi, finisce 1-1

23 gennaio 2022 a

a

a

Cagliari e Fiorentina hanno pareggiato 1-1 nella gara valida per la 23esima giornata di serie A, giocata alla 'Sardegna Arena'. I viola falliscono un rigore con Biraghi all'8' e i padroni di casa ad inizio ripresa vanno in vantaggio al 47' con Joao Pedro che al 68' ha l'occasione di raddoppiare dal dischetto ma si fa parare il tiro. La Fiorentina, rimasta in dieci al 65' per il cartellino rosso a Odrizola, riesce a reagire e firma il pareggio con Sottil al 75'. I viola raggiungono la Lazio al sesto posto con 36 punti mentre il Cagliari resta terzultimo a 17 punti.

Per i viola un punto alla fine prezioso per smuovere la classifica mentre i sardi falliscono l'opportunità di fare un balzo importante in chiave salvezza. Primo tempo ricco di colpi di scena. Biraghi ha la grande occasione all'8' per portare avanti i viola ma il suo tiro viene respinto da Radunovic. I sardi passata la paura non si limitano a difendersi e si fanno intraprendenti soprattutto con Joao Pedro che colpisce un palo da posizione defilata nell'ultimo minuto di recupero. L'attaccante brasiliano diventa il principale protagonista della ripresa. Prima porta in vantaggio i sardi con un preciso colpo di testa con palla sul palo più lontano, poi però al 63' getta al vento il raddoppio calciando male dal dischetto dopo che l'arvitro ha fischiato il penalty per un fallo di mano di Odriozola in area che costa al difensore l'espulsione. Pedro calcia sulla destra ma il portiere è bravo ad aspettare fino all'ultimo neutralizzando il tiro. I viola prendono coraggio e nonostante l'inferiorità numerica trovano la rete del pareggio con Sottil al 75' dopo un'azione in contropiede.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.