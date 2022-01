Jannik Sinner, "non ce la faccio più...". Raptus in campo, caos agli Australian Open: spunta un video clamoroso

23 gennaio 2022 a

a

a

Ci sono due italiani negli ottavi di finale degli Australian Open. E nessuno dei due ha intenzione di fermarsi: se Matteo Berrettini ha avuto la meglio con un perentorio 3-0 del suo ultimo avversario, Jannik Sinner ha dovuto faticare un po’ di più per avere la meglio del giapponese Taro Daniel, presentatosi all’appuntamento in ottima forma.

"In quello stadio...". Sinner, agli Australian Open si mette malissimo: un rovinoso agguato al nostro campione

Il talento altoatesino è però uscito alla distanza alla grandissima, vincendo l’incontro per 3-1. Tra l’altro è diventato virale sui social il video del suo sfogo alla fine del primo set. “Stai calmo, non ce la faccio più”, ha esclamato a più riprese rivolgendosi al suo angolo, quindi a uno dei membri del suo team. Ed effettivamente la “testa” non ha fatto difetto a Sinner, che dopo aver perso il secondo set ha ingranato una marcia in più e si è imposto nettamente sull’avversario.

“Nei match al meglio dei cinque set possono capitare momenti difficili - ha spiegato Sinner - sono andato giù un po’ in tutte le cose nel secondo, ma anche nel primo dopo il 3-0. Stavo giocando bene, poi non lo sono più riuscito a fare e lui è entrato in partita. Di sicuro devo riuscire a tenere un livello alto per tante ore”.

"Vediamo". Jannik Sinner, una sola parola dagli Australian Open per cambiare la storia del tennis italiano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.