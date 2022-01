Matteo Berrettini, ma che roba! Piegato Monfils al quinto set, ora la semifinale contro Nadal

25 gennaio 2022 a

Matteo Berrettini ha battuto Gael Monfils e si è qualificato per la prima volta in carriera in semifinale agli Australian Open. Decisivo il successo in cinque set 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2 dopo una lotta di quasi quattro ore. Venerdì affronterà Rafa Nadal. Domani, 26 gennaio, tocca a Sinner contro Tsitsipas. Per Berrettini terza semifinale Slam della carriera dopo Us Open 2019 e Wimbledon 2021.

Adesso la prossima sfida è quella con Nadal, proprio come nel 2019, quando l'italiano fu sconfitto. Anche lo spagnolo arriva da una lunga battaglia di 4 ore in cinque set con Shapovalov. Nessun tennista italiano prima d’ora aveva mai raggiunto le semifinali del torneo australiano, l’unico fra i quattro del Grande Slam a non aver mai avuto italiani alla penultima fase del singolo maschile.

Nel doppio maschile, altri due italiani sono ai quarti di finale. La coppia formata da Fabio Fognini e Simone Bolelli si giocherà mercoledì l’accesso alle semifinali contro Rajeev Ram e Joe Salisbury.

