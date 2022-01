Jannik Sinner, avete notato quell'ulro? "Che fine farà", clamorosa profezia di McEnroea: il dettaglio rivelatore

25 gennaio 2022 a

a

a

"Berrettini ormai è un solido top 10, ma il vero prospetto è Jannik Sinner: io lo pronostico plurivincitore Slam! E non mi sbaglio". John McEnroe forse è di parte. Il 63enne americano ex fenomeno del tennis mondiale degli anni 80 si è proposto per far parte dello staff tecnico del 20enne della Val Pusteria e intervistato dal Corriere della Sera spiega: "Non sto trattenendo il respiro, ma aspetto che Riccardo (Riccardo PIatti, coach di Sinner, ndr) mi chiami per definire! Con Jannik sta facendo un gran lavoro, però non glielo riferisca sennò il mio amico si monta la testa..."

Jannik Sinner, un pazzesco segno del destino: sulla sua spalla, durante l'intervista finale... è il prescelto? | Guarda





Il primo incontro con l'altoatesino è avvenuto a New York a fine agosto. "Ribadisco la mia disponibilità part time a consigliare il ragazzo, che è una spugna: impara qualcosa da ogni palla, assorbe tutto, è un lavoratore straordinario. E poi ho visto il rispetto nel suo sguardo: non che io sia una leggenda, ma mi guardava con certi occhi...". Secondo McEnroe, Sinner è "insieme a Kyrgios, il talento migliore dell’ultimo decennio. Sa fare tutto, è sottile ma si sta irrobustendo. Avevo una piccola perplessità sul carattere: all’inizio lo vedevo trattenuto, come se tenesse le emozioni imbottigliate. Ma sta imparando a liberare, e usare a suo vantaggio, anche quelle".

"Come stanno le cose tra me e Jannik Sinner?": fuori tutta la verità, la confessione di Matteo Berrettini

E in quanto a emozioni da far "esplodere", il fumantino Genius è il maestro numero uno: "A Jannik insegnerei ad essere un bad boy come me! Lo vorrei vedere più espansivo, rumoroso, rock, esattamente come sono i tifosi italiani: nella mia carriera non ho mai giocato in un posto più chiassoso del Foro Italico! Chi è emotivo e non ha vergogna di mostrarlo, mi piace". E anche Sinner sembra già sulla stessa lunghezza d'onda: "Adoro Medvedev che litiga con il pubblico, Zverev quando perde il controllo, Jannik quando urla al cielo, come alla fine del match con De Minaur, vinto anche contro il tifo. Jannik ha una marcia in più perché è disposto a tutto per migliorare. Rispetto a soli sei mesi fa, infatti, è un altro giocatore".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.