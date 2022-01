Dusan Vlahovic alla Juventus per 67 milioni di euro. Firenze choc, la polizia sotto casa sua: "Gobbo di m***. Zing***o, per te è finita"

25 gennaio 2022 a

I tifosi della Fiorentina si sono scatenati dopo la notizia del possibile acquisto della Juventus di Dusan Vlahovic: l'accordo è a un passo, sulla base di 67 milioni di euro. "Il rispetto non si conquista con i goal, Vlahovic gobbo di m.***". Questo il primo degli striscioni apparsi, fuori dallo stadio Franchi. "Le tue guardie non ti salveranno la vita, zingaro per te è finita", recita invece un altro striscione di insulto verso l'attaccante serbo. Nel frattempo la Questura ha deciso di attivare un servizio di sorveglianza sotto casa.

Vlahovic è arrivato in Italia nel 2018 dal Partizan e, al netto di un rapporto spesso burrascoso con gli ultrà, ha sempre fatto parlare i suoi gol, al punto da aver attirato le attenzioni delle big d'Europa. Ma la cosa più sgradita al popolo viola è che dopo aver visto vestirsi di bianconero Federico Bernardeschi e Federico Chiesa e anche Roberto Baggio, stanno per assistere alla stessa scena da parte di un attaccante da 44 gol in 98 partite in viola.

Gli striscioni, molto pesanti, offensivi e razzisti hanno preso di mira il giocatore, che non ha mai nascosto l'ambizione del trasferimento in bianconero e che sembra deciso a rompere col club viola per fare le valige il prima possibile. A cifre che se fossero vere (67 milioni di euro) faranno felice il presidente della Fiorentina, Commisso.

