Jannik Sinner, fine del sogno: Tsitsipas lo spazza via in tre set, il più brusco dei risvegli

26 gennaio 2022 a

a

a

Fine del sogno per un comunque grandissimo Jannik Sinner: il tennista azzurro viene dominato da Stefanos Tsitsipas, 6-3, 6-4, 6-2. Insomma, il numero 4 al mondo è troppo forte per Jannik, numero 10. Il greco, dunque, in semifinale dello Slam. Forte del break ottenuto nel secondo game del primo set, il greco si ripete nel secondo parziale strappando il servizio nel terzo gioco. Non c’è poi veramente partita nel terzo: Tsitsipas gioca in maniera splendida e chiude i conti.

Avete notato quell'urlo? "Che fine farà Jannik Sinner": clamorosa profezia di John McEnroe, il dettaglio rivelatore

Tsitsipas raggiunge per la terza volta la semifinale degli Australian Open e appare in stato di grazia: per liquidare la faccenda-Sinner bastano due ore e sei minuti giocati come poche volte aveva fatto in carriera.

"Non ti sento! Non ti sento". Strepitoso Matteo Berrettini: il francese lo insulta, lui lo umilia in mondovisione | Video

Come detto, subito un break all'avvio di primo set, a mettere le cose in chiaro. Poi, in battuta, il greco non concede nulla. Anche Sinner in verità sbaglia poco, ma contro uno Tsitsipas in queste condizioni non c'è niente da fare. E, addirittura, il greco gioca meglio nel secondo set.

Nella terza frazione della partita, il copione non cambia, Sinner a quel punto perde anche un po' di fiducia, soprattutto quando nel quarto gioco si arriva sul 40-40, ma Tsitsipas in battuta non sbaglia più nulla. In semifinale Tsitsipas potrà ancora puntare a migliorare il proprio best ranking; Sinner, invece, termina la propria corsa ma rientra in top10.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.