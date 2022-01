Milan, spunta il gigante Malick Thiaw: l'ultimo azzardo dalla Serie B tedesca. Basterà?

26 gennaio 2022 a

a

a

Nel finale incandescente del calciomercato invernale, l’Inter è vicina a Gosens, la Juve ha in mano Vlahovic ed è in chiusura con la Fiorentina, il Milan ha firmato con Lazetic della Stella Rossa. Ma proprio il club di via Aldo Rossi è vicino a un altro rinforzo-baby: dallo Schalke 04, quest’anno in Serie B tedesca dopo la retrocessione nel 2021, si punta il giovane Malick Thiaw, centrale classe 2001. Accantonate così le piste Diallo del Psg e Bailly dello United, da mettere da parte l’idea Botman del Lille (troppi i 30 milioni richiesti), per il quale i rossoneri potrebbero riprovarci in estate. Intanto, per Thiaw, i rossoneri hanno avviato i contatti con il club tedesco, ma per il difensore c'è anche la forte concorrenza del Liverpool.

Vlahovic alla Juve per 67 milioni. Firenze choc, la polizia sotto casa sua: "Zing***o, per te è finita"

Intesa da definire, il costo intorno ai 5 milioni

Tedesco, ma con cittadinanza finlandese, il centrale ha rocciosità, duttilità tattica e un ottimo piede destro: caratteristiche che in Bundesliga gli ha consentito di giocare a volte anche a centrocampo senza sfigurare. Cresciuto nel settore giovanile dello Schalke, dove è arrivato nel 2015, in carriera ha già totalizzato 47 presenze in prima squadra e fa parte del giro dell’Under-21 tedesca, con cui ha debuttato lo scorso 2 settembre. Un profilo green e polivalente, tanto che può anche giocare da terzino destro: caratteristiche che rientrano perfettamente nei parametri ricercati da Elliott, proprietario del Milan. Nonostante il Liverpool, Maldini e Massara stanno studiando i dettagli dell’operazione: Thiaw, valutato circa 5 milioni di euro così come per Lazetic, potrebbe arrivare a Milanello in prestito secco o con diritto di riscatto, ma l'intesa con lo Schalke 04 è ancora tutta da definire.

Inter, non solo Gosens: Zhang pronto a tutto per lo scudetto, doppio colpo (e Simone Inzaghi gode)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.