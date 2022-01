Franck Kessie tradisce il Milan, "ha dato la sua parola": per i rossoneri, indiscrezioni rovinose da Barcellona

26 gennaio 2022 a

Franck Kessie-Milan: un addio che oramai sembra alle porte, nonostante le promesse dell’ivoriano (di rimanere in rossonero) lanciate dal Giappone durante le scorse Olimpiadi di Tokyo. Il centrocampista — attualmente impegnato in Coppa d’Africa con la sua Costa d’Avorio — sembra sempre più lontano dalla Serie A. Dalla Spagna, come riporta Catalunya Ràdio, infatti, il giocatore, in scadenza a giugno, è in parola con il Barcellona per rinforzare la mediana. Un obiettivo economicamente allettante vista la situazione contrattuale, su cui ci sarebbe già un'intesa di massima tra le parti.

Kessie-Barça, contratto di cinque anni per più di otto milioni a stagione

Al momento, però, ancora nulla di definito per il passaggio di Kessie al Barça, anche se le speranze di una permanenza del centrocampista a Milano sono ridotte al lumicino. La trattativa tra i catalani e l'entourage del giocatore, in particolare l’agente George Atangana — riporta sempre Catalunya Ràdio —, ha viaggiato spedita in avanti nelle ultime settimane, prima di arrivare all’accordo verbale. Sul contratto, si parla di una cifra in ballo di otto milioni di euro a stagione più bonus, per una durata quinquennale. Così, i blaugrana potrebbero bruciare la folta concorrenza che c’è su Kessie, in particolare da club come il Psg dell’ex Milan, Leonardo, e il Tottenham di Conte e Paratici. La volontà di tutti è quella di permettersi il colpo a zero, mentre il futuro dell’ivoriano sembra oramai destinato a essere lontano dalla nostra Serie A.

I numeri di Kessie quest’anno col Milan

Quest’anno, Kessie ha giocato finora 16 partite in A, realizzando cinque gol: in casa col Verona, nella trasferta di Roma contro i giallorossi, sempre a San Siro ma con la Salernitana, e la doppietta di Empoli prima di Natale. Poi, nell’anno nuovo, il viaggio in Africa per giocare la Coppa nazionale con la sua Costa d’Avorio. In Champions League, cinque presente e un assist, che però non sono bastati al suo Milan: uscito come ultimo nel girone B con Porto, Atletico Madrid e Liverpool.

