Leo Messi positivo al Covid, Argentina in ansia: "Colpito dalla variante più seria"

Messi alle prese col Covid. "Lionel mi ha detto che è rimasto seriamente colpito dal Covid. Aveva la variante più severa. È importante che torni fisicamente al top e ho sentito che non era l'ideale per lui arrivare in Nazionale senza essere al 100%". Queste le parole del Ct della Nazionale argentina, Lionel Scaloni, sulla non convocazione di Messi per gli impegni dell'Albiceleste. Il pallone d'oro è tornato in campo la scorsa settimana con la maglia del Paris Saint Germain contro il Reims.

"Vorremmo che fosse qui ma è giusto che torni fisicamente al top, il capitano sarà Di Maria. Inoltre, il ct dell'Albiceleste ha spiegato che il capitano sarà Angel Di Maria. Da notare che Di Maria ha già indossato la fascia in cinque occasioni con una particolarità da non sottovalutare: ogni volta che Di Maria è stato capitano, l'Argentina ha sempre vinto. L'ultima volta è stato il 12 novembre dello scorso anno contro l'Uruguay a Montevideo (1-0), sempre per le qualificazioni ai Mondiali. Per la seconda volta sarà capitano sotto la guida di Scaloni. "E' l'uomo giusto, ha molta esperienza in Nazionale", ha concluso l'allenatore.

