Vlahovic spacca lo spogliatoio Juve? Caos con Morata, la "ripicca": un grosso guaio per i bianconeri

Destinazione Torino, quella che fra poche ore metteranno sul navigatore Dusan Vlahovic e il suo agente, Darko Ristic. La trattativa per il serbo, legata al suo passaggio dalla Fiorentina in bianconero, è alle battute finali, tanto che proprio il responsabile dell’entourage del calciatore è in arrivo da Belgrado in mattinata, scrive La Gazzetta dello Sport. L’accordo tra club e procuratori è l’ultimo tassello mancante prima del tris visite-annuncio-presentazione, il grande classico del calciomercato. L’accordo con la Fiorentina, intanto, è stato trovato: 67 milioni più 8 di bonus. Maxi investimento per lanciare la sfida per il quarto posto e, dalla prossima stagione, all’Inter.

Il contratto di Vlahovic

L’ingaggio di Dusan è di quelli ricchi: 7 milioni all’anno per quattro stagioni e mezzo. La scadenza è fissata così per giugno 2026. Restano da definire i dettagli pre-firma e forse le commissioni, che potrebbero essere in doppia cifra, un tema per cui comunque non può non esserci un accordo di massima da giorni. Intanto Vlahovic, nello scorso weekend, non è stato convocato dalla Fiorentina per la trasferta di Cagliari (match finito 1-1) ed è verosimilmente in attesa di una negatività: il giorno delle visite mediche, per lui, sarà sabato, tampone permettendo. E se Dusan fosse positivo anche tra 48 ore? La Juve dovrebbe procedere senza le visite ufficiali. Non sarebbe un grande problema.

Morata va al Barça o rimane?

Poi, domenica 6 febbraio, sarà il grande giorno all’Allianz Stadium, dato che la punta serba esordirà in Juventus-Verona. La prima con il numero 9? Difficile. Più probabile vederlo con il 28, vecchio numero in viola e giorno del compleanno. Il proprietario della numero 9, ovvero Morata, sembra infatti destinato a restare in città ancora per un po’. Lo spagnolo mercoledì era a Madrid, a colloquio con il suo agente Juanma Lopez. “Non so che cosa volete che vi dica”, ha detto ai giornalisti che lo aspettavano. Xavi lo vuole al Barça per i prossimi 18 mesi e Morata sarebbe felice di lasciare subito Torino, considerando che la Juve a giugno non pagherà i 35 milioni per il suo riscatto all’Atletico Madrid. La situazione però è molto complessa.

