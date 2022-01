Mario Balotelli? Indiscrezioni impensabili dallo spogliatoio dell'Italia: pare che Roberto Mancini...

28 gennaio 2022 a

L’Italia si prepara agli spareggi di fine marzo e nel ct Roberto Mancini resta il dubbio su chi guiderà l’attacco. E stato convocato, a sorpresa dopo più di tre anni, Mario Balotelli. Secondo i riscontri degli ultimi allenamenti, per mancini il titolare è sempre Ciro Immobile, ma che dalle indicazioni delle partitelle durante lo stage crescono le quotazioni proprio di SuperMario e quella del cagliaritano Joao Pedro.

I due hanno segnato un gol a testa. L'italo-brasiliano si è mosso bene, giocando sia da centravanti sia da esterno. Balotelli, invece, ha fatto la prima punta in un tridente con Zaniolo e Raspadori, è in forma e motivato, però all’interno del gruppo c’è chi continua a guardarlo con diffidenza. Non sono mai piaciuti certi suoi atteggiamenti e l'attaccante è visto ancora con sospetto.

D'altrocanto è bene ricordare che Giorgio Chiellini, una delle colonne della Nazionale di Mancini, nella sua autobiografia descrisse l'ex interista, come "una persona negativa, senza rispetto per il gruppo". Con la replica non proprio simpatica dello stesso attaccnate richiamato in nazionale da Mancini.

