Diletta Leotta massacrata dalla collega: "Basta con questa lagna, quante sciocchezze. Se sei bella..."

Donne, sport e tv. Il tema è delicato e annoso. E Diletta Leotta e Caterina Collovati aggiungono benzina sul fuoco, con una nuova sapida polemica. La bella siciliana, volto di DAZN, intervistata dal Corriere della Sera si era sfogata sottolineando come le donne per andare avanti hanno bisogno di qualcosa in più rispetto agli uomini, e se sono anche belle, l'impegno deve essere maggiore. Insomma, l'aspetto estetico è un "minus", non un bonus, e non fa considerare le professioniste per quello che sono veramente.

"Se sei una donna ti devi impegnare cento volte di più. Se sei anche carina, duecento in più", era l'accusa della Leotta, secondo cui "forse lo stereotipo della bellezza è quello sul quale si fa un po' più fatica ad andare oltre: se si riuscisse a superare, sarebbe una grande conquista".

"Non diciamo sciocchezze", taglia corto la Collovati, giornalista e presentatrice nonché moglie del campione del mondo 1982 Fulvio Collovati, ex di Milan e Inter. "Basta con la lagna della bella considerata stupida. Raccontiamo anche della bella che in quanto tale trova molte strade aperte - scrive sui social -. Se vogliamo conquistare, giustamente, ruoli di potere, iniziamo ad essere oneste: la bellezza aiuta, che male c'è? Perché negarlo?".

