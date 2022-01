Dusan Vlahovic ufficiale alla Juve, ma è subito caos: "Violate le regole Covid", pronta la denuncia

28 gennaio 2022 a

Dusan Vlahovic è ufficialmente un calciatore della Juventus, per la gioia dei tifosi bianconeri che finalmente ritrovano un vero numero nove, uno di quelli che può garantire tanti gol e soprattutto con continuità. Ora starà a Max Allegri inserirlo rapidamente negli schemi della Juve, rilanciando con ancora più forza la rincorsa alla qualificazione alla prossima Champions League.

C’è però un’altra questione legata al trasferimento di Vlahovic da Firenze a Torino: il calciatore serbo rischia una denuncia? Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, ha presentato un’interrogazione in merito a una presunta violazione dell’isolamento Covid da parte di Vlahovic. Prima di firmare il contratto con la Juventus, l serbo ha viaggiato fino a Torino per effettuare le visite mediche di rito. Ora rischierebbe una denuncia penale da parte dell’Asl Toscana Centro per aver violato il provvedimento di isolamento da cui era stato raggiunto dopo essere risultato positivo lo scorso venerdì.

Per le regole è indispensabile attendere almeno sette giorni dall’accertata positività prima di fare un altro tampone e, se negativo, mettere fine all’isolamento. “Se ci sono delle regole - ha dichiarato Torselli - queste non valgono solo per i lavoratori, gli studenti o i genitori dei bimbi che impazziscono tra normative, circolari e protocolli, ma anche per il signor Dusan Vlahovic”.

