Olimpiadi di Pechino 2022, 36 nuovi casi di Covid. Vezzali positiva, niente cerimonia inaugurale

29 gennaio 2022 a

a

a

L'ombra del Covid sempre più cupa sulle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Dalla Cina segnalano 36 nuovi casi di positivi tra il personale legato ai Giochi: si tratta di 19 atleti o funzionari dei team confermati già all'aeroporto. Dal 4 gennaio scorso il totale sale così a 177 contagi. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Comitato organizzatore di Pechino 2022, aggiornati a venerdì, ci sono anche sette infezioni nel sistema delle bolle, nell'ambito dei controlli quotidiani. Un sinistro presagio sul villaggio olimpico, a pochi giorni dalla Cerimonia inaugurale, e il timore che il virus possa stravolgere anche la regolarità delle gare.



E alla Cerimonia inaugurale non potrà essere presente Valentina Vezzali, sottosegretario allo sport e vincitrice di tre medaglie d'oro individuali consecutive alle Olimpiadi. La Vezzali, positiva al Covid, non potrà così rappresentare l'Italia a livello istituzionale e diplomatico. Al suo posto Palazzo Chigi ha chiesto agli organizzatori cinesi di accreditare alla cerimonia l'ambasciatore d'Italia a Pechino Luca Ferrari. Venerdi' prossimo, 4 febbraio, salvo sorprese in tribuna ci sarà invece il presidente cinese Xi Jinping, padrone di casa, interessatissimo alla riuscita dei Giochi come cartolina da mostrare al mondo. Ecco perché le Olimpiadi si dovranno disputare, Covid o non Covid. Tra i capi di Stato che hanno risposto per primi all'invito per la cerimonia c'è Vladimir Putin, anche se la Russia non ha una delegazione ufficiale di atleti per il bando causa doping. Un segnale politico chiarissimo, tanto più che mancheranno invece, polemicamente, rappresentanti e diplomatici di Usa, Gran Bretagna e Australia, per il boicottaggio diplomatico dichiarato nei confronti della Cina.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.