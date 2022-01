Stefano Sensi alla Samp: "Solo un arrivederci". Il piano per riconquistare l'Inter

29 gennaio 2022 a

a

a

Stefano Sensi è approdato a Genova, sponda Sampdoria, dove rimarrà in prestito almeno fino al termine della stagione. Il centrocampista azzurro, in cerca di riscatto dopo più di un anno tribolato soprattutto a causa di diversi infortuni, sarà subito a disposizione di Giampaolo. Classe 1995, è stato ceduto a titolo temporaneo dall’Inter, che spera di vederlo giocare con continuità.

"Violate le regole Covid". Vlahovic alla Juve, è ufficiale: ma è subito caos, "pronta la denuncia"

Dopo il deposito dei contratti in Lega che ha di fatto ufficializzato il passaggio in prestito di Sensi alla Sampdoria, il centrocampista di Urbino ha voluto salutare (temporaneamente) i nerazzurri, scrivendo una breve lettera di arrivederci che testimonia la riconoscenza che Sensi prova nei confronti dell’Inter. Innanzitutto ha scelto di accompagnare le sue parole con una foto che lo ritrae al fianco di Nicolò Barella, suo compagno e amico, con cui si è reso protagonista di momenti molto importanti nella prima Inter di Antonio Conte.

Nicolò Barella, il raptus costa carissimo: addio, Liverpool. Che mazzata per l'Inter

Una foto in cui Sensi e Barella esultano dopo un gol: “L’Inter è esattamente questo: un urlo di gioia che ti rimane in testa. Il mio è un arrivederci ma voglio ringraziare chi ha sempre creduto in me, dalla società ai compagni di squadra. Un grazie speciale ai tifosi nerazzurri, presenti anche nei momenti più difficili. A presto Inter”.

Mario Balotelli? Indiscrezioni impensabili dallo spogliatoio dell'Italia: pare che Roberto Mancini...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.