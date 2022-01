Inter, Beppe Marotta scatenato: "Doppio colpo" e Sassuolo spolpato, su chi mettono le mani i nerazzurri

29 gennaio 2022 a

Se la Juventus ha mandato un chiaro segnale alle rivali, firmando subito Dusan Vlahovic con l’obiettivo di assicurarsi la qualificazione in Champions e poi tornare a competere per lo scudetto a partire dal prossimo campionato, l’Inter non è di certo rimasta a guardare. Anzi, ha messo a segno due colpi estremamente funzionali alla squadra allenata da Simone Inzaghi, che può contare su due ottimi rinforzi per la seconda parte della stagione.

Definiti gli arrivi di Gosens e Caicedo, con quest’ultimo che tra l’altro è un uomo fidato proprio di Inzaghi, avendo trascorso ottimi momenti insieme alla Lazio, i nerazzurri non si sono fermati. Pensando alla prossima stagione, la dirigenza guidata da Beppe Marotta sta provando a programmare un altro paio di colpi di mercato. Entrambi italiani e con ancora ottimi margini di miglioramento: si tratta di Gianluca Scamacca e Davide Frattesi.

Per convincere il Sassuolo a cedere l’attaccante, valutato 40 milioni di euro, l’Inter potrebbe mettere sul piatto Pinamonti e Pirola, facendo così scendere il prezzo da pagare cash. Dal canto suo Scamacca sarebbe ben felice di firmare con i nerazzurri: già pronto un contratto da 2,5 milioni a salire. Per quanto riguarda Frattesi, l’Inter vuole definire tutto al più presto per evitare che la valutazione aumenti ancora: al momento vale 20-25 milioni.

