Juve, via Kulusevski e Bentancour: arriva Zakaria. Operazione-Champions, Allegri non può fallire

La Juventus corre sul mercato. Una giornata di fuoco: dopo aver raggiunto l’accordo per il prestito di Kulusevski, nella notte raggiunto l’accordo tra Juve e Tottenham anche per la cessione di Bentancur. Dopo l'arrivo di Vlahovic, si lavora in partenza. Per lo svedese definito un prestito con obbligo di riscatto intorno ai 40 milioni. Venti milioni l'operazione dell'uruguiano, per un'intesa che può valere la bellezza di 60 milioni e che soprattutto permette l'arrivo in bianconero del centrocampista Denis Zakaria.

Già in giornata, secondo quanto rivela la Gazzetta dello Sport, si attendono le firme e la formalizzazione dell'accordo. Per quel che riguarda Zakaria, con il Borussia Moenchengladbach c’è un’ipotesi di intesa sulla base di cinque milioni di euro. Per quel che riguarda il contratto col giocatore i dettagli sono definiti da tempo: l'ingaggio è di 3 milioni netti a stagione per cinque anni. Insomma, la Juve scommette forte sul giocatore. E scommette forte, soprattutto, sull'operazione-Champions League, obiettivo che dopo la sontuosa campagna acquisti di gennaio, Massimiliano Allegri non può permettersi di fallire.

