Milan, addio a Zlatan Ibrahimovic? Voci dallo spogliatoio, la scelta che pesa come un macigno

Che ne sarà di Zlatan Ibrahimovic? Il suo contratto al Milan termina insieme alla stagione. E l'ultimo guaio fisico dello svedese, piovuto durante Milan-Juve, fa sorgere dei dubbi: il problema in sé è di poco conto, ma è l'ultimo di una lunga serie. Insomma, conviene rinnovare oppure no? Certo è un fuoriclasse, altrettanto certo l'ingaggio è altissimo, intorno ai sette milioni netti l'anno. Tanti, per il Milan del "risparmio".

E, forse, il girovago Zlatan ha già in testa nuove sfide. A smettere non ci pensa nemmeno, ma vuole continuare solo dove si sente importante, anzi leader. E forse al Milan potrà ancora essere leader, ma non sempre in campo. E non solo per gli infortuni. Può bastare, a Ibra? Difficile. Insomma, si può ipotizzare che possa fare un'altra stagione in prima linea, dopo che in questa le defezioni sono già state tantissime?

Una domanda che si pone, secondo la Gazzetta dello Sport, anche lo stesso Ibrahimovic. Qualunque decisione verrà presa in armonia, senza alcuna rottura né frizione con il Milan. Le voci che filtrano da via Aldo Rossi, insomma, fanno capire che l'addio definitivo potrebbe essere possibile. Zlatan ha fatto crescere tanto questo Milan. E ora, forse, i rossoneri si devono emancipare dal fuoriclasse svedese (e dal suo sontuoso ingaggio).

