Fabio Paratici, "lavora ancora per la Juve": rivolta al Tottenham, rischia il licenziamento?

“Ma Paratici lavora ancora per la Juve?”. Tra il serio e il faceto, Dagospia come suo solito ha lanciato una provocazione sul direttore sportivo del Tottenham, che potrebbe completare l'acquisto di due riserve dei bianconeri per circa 60 milioni di euro: così facendo finanzierebbe quasi interamente l’operazione Dusan Vlahovic, con la Juventus regina indiscussa di questi ultimi giorni di calciomercato.

Juve, via Kulusevski e Bentancour: arriva Zakaria. Operazione-Champions, Allegri non può fallire

I bianconeri hanno infatti preso anche Zakaria e ora si ritrovano con rinforzi importantissimi in attacco e a centrocampo: Max Allegri non ha più alibi, dopo questa sessione di calciomercato la qualificazione in Champions League è il minimo sindacale. Ma dicevamo di Fabio Paratici: il suo Tottenham lavora al prestito con obbligo di riscatto per Kulusevski (operazione da 35 milioni complessivi) e sembra essere interessato anche a Bentancur, finito ai margini della rosa bianconera.

Inter, Beppe Marotta scatenato: "Doppio colpo" e Sassuolo spolpato, su chi mettono le mani i nerazzurri

Dopo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Paratici è stato al centro dell’ironia delle tifoserie italiane, che scherzano sul fatto che il ds lavori ancora per la Juventus, ma soprattutto ha subito le critiche dei supporter del Tottenham. La principale accusa nei suoi confronti è quella di non lavorare pensando al bene e al futuro degli Spurs, ma per sistemare il bilancio della Juve, la sua ex squadra.

