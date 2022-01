Juventus. fatta per il "nuovo Torricelli": la clamorosa storia di Federico Gatti

31 gennaio 2022 a

La Juventus ha preso Federico Gatti, difensore del Frosinone, strappandolo al Torino. Gatti aveva già salutato compagni e staff per andare già da questo gennaio ai granata, ma si è intromessa la Vecchia Signora che ha ingaggiato il gioiellino della serie B lasciandolo in prestito ai ciociari fino a giugno. La Juventus ha pareggiato l’offerta granata (7,5 milioni per il cartellino più 2,5 di bonus) e raddoppiato l’ingaggio al difensore.

Un colpo in prospettiva, visto che Gatti – classe 1998 – è considerato il difensore più promettente della serie B e dell’intero panorama italiano. L’ingaggio del centrale del Frosinone in realtà è anche e soprattutto un dispetto all’Inter e si intreccia al nome di Bremer. Il Torino voleva Gatti per sostituire il difensore brasiliano, che avrebbe voluto cedere all’Inter e non alla Juventus. Comprando il rimpiazzo di Bremer, i bianconeri hanno fatto saltare il piano di Cairo. E Gatti potrebbe essere la pedina proprio per arrivare a Bremer in estate.

Gatti è è un centrale difensivo dalla statura imponente, ben 190 cm d’altezza, ma anche con piedi educati con un passato da centrocampista. Cresciuto nelle giovanili dell’Alessandria, il ragazzo ha calcato anche i campi duri di periferia della Promozione e dell'Eccellenza col Pavarolo, società in cui ha militato dal 2015 al 2017 e in cui si è anche spostato per la prima volta dal centrocampo alla difesa. Proprio in questi anni Gatti per guadagnarsi da vivere ha lavorato come muratore e serramentista.

