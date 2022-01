Pechino 2022, primo atleta positivo al Covid: è il bobista brasiliano Erick Vianna

31 gennaio 2022 a

C'è il primo caso di positività al Covid fra gli atleti di Pechino 2022 che già si trovano in Cina. Il comitato olimpico brasiliano ha reso noto che uno dei componenti dell'equipaggio del bob, Erick Vianna, è risultato positivo. Vianna era stato sottoposto a test all'arrivo all'aeroporto di Pechino e il risultato era stato invece positivo.

Il molecolare che ha fatto 24 ore dopo ha dato lo stesso risultato. Ora l'atleta è stato messo in quarantena in una camera di albergo. Prima di imbarcarsi per la Cina Vianna aveva effettuato i due tamponi Pcr previsti dal playbook dei Giochi, 96 e 72 ore prima della partenza e il Cob fa sapere che avevano dato esito negativo. Vianna aveva già avuto il Covid a inizio gennaio, ma poi era guarito.

La Cina ha riportato anche 37 nuovi contagi di coronavirus tra il personale. Lo ha reso noto il comitato organizzatore dei Giochi invernali di Pechino 2022. Otto sono atleti o comunque fanno parte dei team olimpici e sono risultati positivi dopo essere arrivati all'aeroporto della capitale cinese. Di tutti i contagi correlati alle Olimpiadi, 28 sono stati diagnosticati in aeroporto tra i nuovi arrivi. Nove restano ancora isolati in una ''bolla'' che li separa dal resto della popolazione.

