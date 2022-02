Milan, calvario infinito: "Solo all'ultimo secondo", Zlatan Ibrahimovic salta il derby? Ore febbrili

01 febbraio 2022 a

Il derby con l'Inter, sbato 5 febbraio alle 18, è fondamentale per la stagione del Milan. Ma Pioli rischia di non avere a disposizione Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, infatti, sente ancora fastidio al tendine e non ha completamente recuperato dopo l'infortunio rimediato contro la Juventus. Il suo impiego si deciderà soltanto all'ultimo.

L'infiammazione al tendine non è rientrata e il fisico di Zlatan impone sempre serie riflessioni prima di correre dei rischi. A Milanello, rivela Sportmediaset, sanno benissimo che non si può chiedere al 40enne svedese di scendere in campo col dolore. E il punto è proprio questo: l'attaccante continua a sentire dolore.

Ad oggi è difficile che Pioli decida di rischiarlo a questo punto: possibile l'ipotesi Giroud titolare con l'opzione di Kessie, rientrato dalla Coppa d'Africa, in posizione di trequartista per dare più peso a tutto il reparto d'attacco. Ibra, che pochi gioni fa, si è definito sui social "l'ultimo dei mohicani", ha voglia di esserci contro i nerazzurri. Per lui sarebbe il derby numero 10 con la maglia rossonera, ai nerazzurri ha già segnato 8 volte.

