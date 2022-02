Juve, Dusan Vlahovic prende a "schiaffoni" Cristiano Ronaldo: "La maglia numero 7? Per me...", sfregio al "re" portoghese

01 febbraio 2022 a

Dusan Vlahovic ha le idee chiare sulla scelta di andare alla Juventus: "E' stato facile perché sono nel club più importante del mondo e con l'ambizione di vincere come me. Mi farò trovare pronto da subito perché la Juventus non aspetta nessuno". Poi i ringraziamenti: "Dico grazie alla Fiorentina e ai tifosi viola". Commenta subito la scelta del numero di maglia, lo stesso di Cristiano Ronaldo ceduto in estate al Manchester United: "Il numero 7 per me non rappresenta niente, l'ho scelto perché è il più vicino al 9 che non era libero".

"Tutte le maglie della Juve pesano. Io sono qui per aiutare la squadra e mettermi a disposizione per raggiungere gli obiettivi. Il numero della maglia non è importante, come scendiamo in campo sì e con quale determinazione lo facciamo. Il resto non mi interessa tanto", ha ribadito l'ex viola. Insomma, una sorta di "schiaffone" a CR7.

Un accenno al nuovo compagno di squadra, Dybala: "Non l'ho ancora incontrato perché è in Nazionale. E' un grandissimo giocatore, ma toccherà al mister scegliere come giocheremo. Io sono pronto e disposto a tutto, qui ci sono tanti campioni anche in attacco". E a chi gli chiede se andrà a vivere nella ex casa di Ronaldo, risponde: "Sto cercando una casa, ma non sarà la sua. Io non devo pensare alle cose fuori dal campo, ho voglia solo di giocare e di migliorare".

