Fiorentina, solo 20 euro per cancellare lo sfregio di Dusan Vlahovic: la mobilitazione

Dimenticare subito Dusan Vlahovic, e appoggiare con tutta la forza il nuovo arrivo da Basilea, pronto a tanti gol in attacco per la Fiorentina: Arthur Cabral. Dal numero 9 serbo, all’altro appena arrivato e di origini brasiliane. Nonostante la rabbia dei tifosi Viola per la vendita alla Juventus di Vlahovic, lo store viola vicino allo stadio Franchi ha intanto lanciato un’iniziativa bellissima per consolare tutti i tifosi. Con 20 euro, se hai una maglia originale di Dusan, viene rimosso il nome dell’attaccante serbo per sostituirlo con quello di Cabral. Un modo per cancellare il passato e guardare al presente, soprattutto per chi aveva acquistato da poco la maglia del serbo, magari per Natale.

Un’alternativa valida per i fantallenatori in questo mercato invernale, Cabral, arrivato dal Basilea, ha realizzato 27 reti in 31 gare, in tutte le competizioni. Complessivamente, con gli elvetici ha realizzato 65 gol in 106 presenze. Numeri sicuramente importanti che proverà a ripetere anche all’ombra del Franchi. Il pezzo forte dell’attaccante brasiliano è la stazza fisica imponente ed una buona qualità nelle conclusioni a rete.

Di piede destro, ha le caratteristiche giuste per imporsi nel 4-3-3 disegnato da Vincenzo Italiano. Si suderà il posto in attacco con Piatek: il polacco, ex Milan e Genoa, sarà il titolare nelle prossime gare, ma il brasiliano punterà, in futuro, ad essere centrale nel progetto viola. Del resto, la società scommette fortemente su di lui, avendolo acquistato a titolo definitivo rispetto al ‘Pistolero’, giunto a Firenze ad inizio mese con la formula del prestito con diritto di riscatto.

