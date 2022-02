Juventus, cannibale: non soltanto Nicolò Zaniolo. "Chi arriva in estate": nasce il dream-team

Lorenzo Pastuglia 02 febbraio 2022 a

Fatti gli acquisti, ora la Juve si pensa alle “grane” in casa. Con Vlahovic e Zakaria in più, ora Cherubini e Arrivabene — scrive Sportmediaset — lavorano ai dossier del mercato estivo, sia in entrata sia in uscita. Morata sembra destinato a salutare a giugno, mentre con Dybala si farà un ultimo tentativo per arrivare al rinnovo, anche se c'è prima di tutto da ricucire il rapporto con lui e il suo entourage. Sul piede di partenza potrebbe anche esserci de Ligt, ma la dirigenza bianconera sembra avere già le idee chiare sui sostituti.

Capitolo Morata: l'attaccante spagnolo sembra avere oramai un destino segnato. Troppi i 35 milioni di euro necessari per riscattare il suo cartellino dall'Atletico Madrid, dopo due anni di prestito. A meno di clamorose sorprese a fine stagione, farà ritorno in Spagna e sarà compito dei Colchoneros trovargli la sistemazione più adeguata. Mentre per la Joya è in programma un altro incontro con il suo procuratore, nel quale verrà offerto un rinnovo a 7,5 milioni netti a stagione, poco più di quanto accordato a Vlahovic. Come detto, però, c'è innanzitutto da rimette insieme i cocci di una relazione che dura da quasi sette anni, dopo qualche ripensamento e tentennamento di troppo.

Con l’addio di entrambi, in estate si punta agli obiettivi “italiani”: Nicolò Zaniolo e Giacomo Raspadori, che potrebbero ben sposarsi con il 4-2-3-1 recentemente sperimentato da Allegri, unendosi al rientrante Chiesa a supporto dell'unica punta Vlahovic. Per un attacco potente, dinamico e giovanissimo (23 anni di età media), anche se economicamente dispendioso, visto che entrambi vanno in scadenza solo nel 2024. Le alternative si chiamano Lorenzo Lucca, attaccante del Pisa che tanto sta facendo bene in B, con il quale si può provare a intavolare una trattativa col Sassuolo, che nelle ultime ore del mercato invernale lo ha cercato con insistenza. Il giusto modo per arginare la partenza di Scamacca verso Torino?

