Novak Djokovic, una sconcertante anticipazione. "Ha visto Nadal e ha deciso". Tra dramma e farsa, parla il biografo

Secondo il suo biografo Daniel Muksch, Novak Djokovic si vaccinerà presto. A provocare il cambio di rotta sarebbe stato il fatto di vedere Rafa Nadal diventare il giocatore di maggior successo nella storia del tennis professionistico maschile vincendo l'Australian Open. Il numero 1 del mondo ha saltato clamorosamente il torneo dopo essere stato espulso dal paese a causa della sua posizione vaccinale. Ora non vuol perdere l'occasione di vincere altri Slam. "Forse anche la finale di Melbourne ha contribuito a questo. I 21 titoli di Rafael Nadal lo stanno guidando, non c'è dubbio. Quello che si sente dal suo ambiente, penso che si stia vaccinando", ha spiegato Muksch.

Nadal ci ha messo cinque ore e 24 minuti per battere con la sua forza di volontà il numero 2 Daniil Medvedev 2-6 6-7 6-4 6-4 7-5 agli Australian Open. Questo risultato lo porta lo spinge oltre Djokovic e Roger Federer per la prima volta nella sua carriera. Djokovic non ha parlato pubblicamente da quando è tornato a casa, ma è stato fotografato durante un viaggio in Montenegro.

Il 34enne è ora nella lista degli iscritti al Dubai Duty Free Tennis Championships, che inizieranno il 21 febbraio. I partecipanti a Dubai non hanno bisogno di essere vaccinati contro il Covid, quindi dovrebbe arrivare nel paese il mese prossimo. È un torneo che Djokovic ha giocato spesso in passato, vincendo il titolo cinque volte. E forse anche per questo motivo che ha deciso di vaccinarsi.

