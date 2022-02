Marcell Jacobs, altro che Fedez: "Ha dato le dimissioni per lavorare con lui", sapete chi è quest'uomo? Bomba politica

02 febbraio 2022 a

Dalla politica all'atletica. Marco Ventura, portavoce della presidente del Senato Elisabetta Casellati, si è dimesso dal suo incarico istituzionale e secondo quanto appreso dall'agenzia Adnkronos curerà l'immagine e la comunicazione di uno degli sportivi più noti al mondo, il velocista italiano di origine texana Marcell Jacobs. Una scelta di vita e professionale che ha del clamoroso, visto che Ventura era al servizio della seconda carica dello Stato e che per qualche ora, la scorsa settimana, aveva addirittura accarezzato l'idea di traslocare al Quirinale.

Jacobs, va detto, è in questo momento una gallina dalle uova d'oro: in causa con Fedez per la rottura anticipata del contratto che lo legava all'agenzia di comunicazione social del rapper milanese (insieme alla fidanzata influencer Nicole Daza), Jacobs è atteso al varco: campione olimpico nei 100 e con la staffetta 4x100 azzurra nell'indimenticabile estate 2021, ai Giochi di Tokyo 2020 diventati l'evento sportivo più sorprendente ed entusiasmante nella storia dello sport italiano, ora dopo mesi di "congelamento" dovrà affrontare la stagione della conferma. Con tutti gli occhi addosso (e l'obiettivo sbandierato di puntare al mitico record di Usain Bolt), Jacobs potrebbe dunque avere al suo fianco uno dei massimi esperti di comunicazione in Italia. Ventura per il momento non parla, forse per evitare una falsa partenza.

