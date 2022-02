Roger Federer, la drammatica confessione del campione: "Non posso correre", com'è ridotto. E tra due settimane...

03 febbraio 2022 a

Rafa Nadal lo ha passato negli Slam vincendo il 21° titolo agli Australian Open contro Daniil Medvedev, e ora Roger Federer si trova appaiato a 20 Grande Slam insieme a Novak Djokovic. Lo svizzero, intanto, è tornato a parlare delle sue condizioni fisiche e delle prospettive future, in un’intervista realizzata con uno dei suoi sponsor, Credit Suisse: "Penso che la situazione sarà più chiara intorno ad aprile, solo allora potrò sapere a che punto è il mio fisico — ha detto —. Fino a questo momento non ho ancora provato a correre, non posso fare esercizi più duri come salti e partenze o fermate all’improvviso. Spero di poter iniziare tra un paio di settimane e poi vedremo come reagisce il mio corpo: questo è ovviamente quello di cui ho bisogno per poter tornare in campo".

Federer: "Vorrei andare più in fretta, ma non posso" - Impossibile ancora fare dei pronostici sul ritorno: “Solo ad aprile o maggio potrò dire se sarò di nuovo in campo — ha spiegato lo svizzero — Per adesso sono molto motivato nel fare quello che mi è consentito, lavoro il più duramente possibile. Quindi sì, è un buon periodo anche se le cose stanno andando lentamente: vorrei andare più in fretta, ma i dottori e tutti gli altri mi spingono a fare tutto con calma". Dopo l’impresa di Nadal in Australia, tutti i tifosi di Roger sperano nella risposta con una sua vittoria, ma al momento non si possono fare previsioni. Intanto lo svizzero ha giocato la sua ultima partita contro Hubi Hurkacz a Wimbledon, nei quarti di finale: vittoria in tre set per il polacco, con il pesante 6-0 a chiudere il match.

